Эксперт: Социальные сети позволяют новым губернаторам быстрее реагировать на события

«Любая история обычного человека может очень быстро дать большой резонанс в медиасфере. Работа со скандалами и потенциально медийно-резонансными темами – это необходимая компетенция для руководителя новой волны», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя оперативность реакции новых глав регионов на проблемы на доверенных им территориях.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова сожалеет о том, что в России до сих пор достаточно много руководителей старой формации, которые пытаются замолчать любые проблемы, потому что опасаются иметь дело со скандалами в медиа. «Но так уже работать не будет. Тот факт, что новые губернаторы умеют быстро и адекватно с этим справляться – это признак профессионализма», – поделилась Федорова.

Молодые руководители более коммуникабельны, потому что понимают важность использования соцсетей, однако есть и заслуженные руководители старшего поколения, которые тоже демонстрируют открытость, добавила она

В целом, в последнее время отмечается тренд на повышение прозрачности деятельности всех государственных руководителей, признает эксперт.

«При нынешнем уровне развития коммуникационных технологий почти невозможно ничего скрыть от людей, поэтому прозрачная деятельность чиновника – это симптом нового времени», – считает Федорова.

Профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев считает, что новые управленцы больше связаны с современными средствами коммуникаций. «Человек, встроенный в эту систему, как и молодежь, видит все материалы, которые набирают просмотры, это позволяет быстрее реагировать на события и принимать решения, – пояснил он газете ВЗГЛЯД. В качестве примера он привел действия алтайского губернатора Виктора Томенко в ходе скандала вокруг увольнения «учительницы в купальнике».

В принципе, и раньше часто бывало, что губернаторы брали под защиту обиженных, – например, незаслуженно уволенных людей, напоминает эксперт. «Но старшее поколение управленцев медленнее реагировало на происходящее. Бумаги надо было писать. Раньше соцсети были уделом только молодежи, а многие губернаторы были «высоко в космосе», – пояснил Матвейчев.

Губернатор Виктор Томенко правильно сделал, что принял решение помочь учительнице, считает эксперт ЭИСИ, руководитель Bakster Group Дмитрий Гусев. «Тем самым он дал сигнал и другим руководителям, – смотрите, прежде чем подобные решения принимать, хорошенько подумайте о том, какие реакции могут возникнуть в обществе, – отметил Гусев в интервью газете ВЗГЛЯД. – Очень важно умение слышать общество, реагировать оперативно на подобные общественные сигналы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта был опубликован доклад ЭИСИ, представленный в рамках круглого стола «900 дней новой кадровой политики. Обновление регионального управления». Отсчетом новой волны эксперты предложили считать 6 октября 2016 года, когда президент России подписал указ о назначении врио главы Калининградской Антона Алиханова, который стал в итоге примером новой кадровой политики.

Обновленный губернаторский корпус имеет много новых отличительных признаков, подчеркивают эксперты ЭИСИ. Основная тенденция среди губернаторов новой волны – высокая мотивация на развитие региона, когда «люди приезжают заряженные» на результат и хотят продемонстрировать свои компетенции и управленческий потенциал. Кроме того, новые управленцы лучше используют новые форматы коммуникации с населением.

Кроме того ЭИСИ и газета ВЗГЛЯД провели совместный круглый стол, посвященный современным подходам к управлению в политике, в том числе и KPI. Речь идет о «ключевых показателях эффективности» (КПЭ) – методика, которая должна помочь оценивать эффективность работы на каждом участке, динамику и вклад каждого в продвижение к общим целям.

Анна Федорова в понедельник в интервью газете ВЗГЛЯД одобрила идею введения KPI для деятельности чиновников. «KPI – замечательная идея с точки зрения управляемости и эффективности системы. Это оценка, лишенная субъективности. Этот подход всегда оздоравливает ситуацию, усиливает нацеленность людей на результат, потому что чиновник понимает, на что ему ориентироваться и как будут оценивать его работу», – подытожила она.

«Если человек не бюрократично подходит к вопросам, быстро принимает решения, соответственно, качество его работы улучшается, – добавляет по этому поводу Матвейчев. – За меньшее количество времени ему удается сделать больше. Кстати, развитие соцсетей способствовало росту производительности труда, точно так же, как когда-то появление мобильных телефонов. Соцсети помогают быстрее решить многие проблемы. Естественно, что благодаря этому губернаторы также становятся более эффективными».