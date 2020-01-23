Евросоюз запретил ввоз мяса птицы c Украины из-за выявленного заболевания

Евросоюз ввел временный запрет на ввоз мяса птицы и продукции из нее украинского производства. Ранее на одном из украинских предприятий был зафиксирован «грипп птицы», сообщила государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

18 января на предприятии «Хутор» в Немировском районе Винницкой области зарегистрирована гибель птицы. В ходе лабораторной диагностики был установлен диагноз «грипп птицы», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в эпизоотический очаг внесены хозяйства ООО «Немиров-Подолье» и СООО «Колосок». В зону защиты (в радиусе 3 км вокруг эпизоотического очага) внесен девять населенных пунктов Немировского района, в зону наблюдения (10 км) – 23 населенных пункта этого же района.

В эпизоотическом очаге насчитывается 116 тыс. голов птицы. По состоянию на 21 января в эпизоотическом очаге было уничтожено 22 тыс. голов птицы.

«Мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя гриппа птицы продолжаются. Ситуация находится под контролем Госпродпотребслужбы», – отметили в ведомстве.

«В связи с оперативным сообщением, которое поступило вчера вечером от Европейской Комиссии, временно приостановлен ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. При этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают», – говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе отметили, что решение ЕС «является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны».

В ведомстве добавили, что Украина «безотлагательно, на опережение предупредила своих международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы».

«Госпродпотребслужба проинформировала о случае гриппа птицы в Украине Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) и международных торговых партнеров Украины, в соответствии с международными обязательствами. Ведется постоянная работа с торговыми партнерами», – пояснили в службе.

В мае Белоруссия запретила ввоз птицы из Ставропольского края из-за болезни Ньюкасла.