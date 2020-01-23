Рабочие автомойки погибли при попытке отмыть цистерну в Свердловской области

В Свердловской области двое работников на автомойке погибли, когда пытались вымыть автоцистерну изнутри, пишут СМИ со ссылкой на региональный СК.

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам», – заявил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, передает Ura.ru.

Погибшими являются местные жители Николай Лабутин 1961 года рождения и Роман Насонов 1992 года рождения. Автомобиль, цистерну которого пытались отмыть работники мойки, зарегистрирован в Нижегородской области.

Водитель машины привез в Омск дистиллированное талловое масло, а на обратном пути захотел отмыть бочку.

«Когда водитель тягача 1967 года рождения почувствовал неладное, то предпринял попытку собственными силами спасти рабочих. Надел имевшийся противогаз и попытался извлечь мужчин из цистерны, однако не смог. Тогда на место ЧП вызвали на помощь пожарных – именно они и извлекли тела погибших», – сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В декабре 2019 года при проведении ремонтных работ на территории детского дома в иркутском Тулуне произошел обвал траншеи, в результате этого погибли трое рабочих.