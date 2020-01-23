Малышева рассказала о защите от коронавируса

Телеведущая Елена Малышева вместе с экспертом ООН по биотерроризму, доктором медицинских наук и одним из известных инфекционистов России Владимиром Никифоровым прокомментировали ситуацию со вспышкой коронавируса.

Никифоров отметил, что «пока ничего катастрофического не грозит». По его мнению, заболевание «весьма малозаразное», так как, учитывая, что оно передается от человека к человеку, процент заболевших в Китае не велик.

Он уточнил, что симптомы «китайской пневмонии» не отличаются от обычной, поэтому выявить коронавирус может только лабораторная диагностика.

Видео разговора врачей было опубликовано в Instagram Малышевой.

«Коронавирус пока прямых угроз нам не несет, но, если вы едите в Китай, то нужны маска и все средства для дезинфекции рук. Если вы живете в России, то мыть руки, так как сейчас все равно идет эпидемический период всех вирусных инфекций», – добавила Малышева.

Она также отметила, что при первых признаках ОРЗ, если температура не снижается, целесообразно убедиться, что у вас нет пневмонии и коронавируса. Также среди признаков заражения Малышева и Никифоров назвали одышку, кашель и боли в грудной клетке.

Ранее Китайские ученые предположили, что новый тип коронавируса человек мог получить от ядовитой змеи.

Напомним, в Китае от нового коронавируса умерли 17 человек, число заболевших в различных провинциях страны составляет 571 человек. Случаи заболевания также выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. По всей границе России усилен санитарно-карантинный контроль.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе, и как от него защититься.