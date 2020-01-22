В Москве спасли ребенка, которого угрожали выбросить из окна

Мальчик, которому взрослые угрожали причинить вред в квартире в Москве, спасен, его передали медикам, сообщили источники в правоохранительных органах.

«В настоящее время ребенок спасен и передан медикам для осмотра», – сказал собеседник ТАСС.

Дверь в квартиру вскрыли сотрудники МЧС, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС Москвы, передает РИА «Новости». Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская сообщила, что ребенок «уже изъят и помещен в больницу».

Подозреваемую также задержали, сообщил собеседник агентства. Источник в правоохранительных органах отметил, что ребенка по решению суда должны передать органам опеки, но родственники отказывались это сделать.

В среду сообщалось, что взрослые в квартире удерживают ребенка и не дают попасть внутрь помещения спасателям, органам опеки и следователям. По одной из версий, ребенка пригрозил выкинуть из окна мужчина, по другой – мальчику собиралась причинить вред женщина.