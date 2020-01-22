В Москве взрослые пригрозили выкинуть из окна ребенка

В Москве спасатели пытаются проникнуть в квартиру, в которой, по данным СМИ, находится мужчина, угрожающий выбросить ребенка из окна, сообщает ГСУ СК по Москве.

Мужчина в квартире жилого дома, находящегося на улице Восточной, угрожает выбросить ребенка, сообщили СМИ, отмечается на сайте ведомства.

На место происшествия выехали следователи столичного ГСУ СК. Они установили, что по указанному адресу уже находятся представители органов опеки.

Они намерены проверить условия жизни несовершеннолетнего, однако взрослые в квартире не открывают дверь.

«В настоящее время сотрудники спасательных служб пытаются попасть в квартиру», – добавили в ведомстве.

Вместе с тем в ГУ МВД по Москве сообщили, что на юге столицы женщина закрылась в квартире и угрожает ребенку, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребенку. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а также представители экстренных и социальных служб города. Проводятся необходимые мероприятия», – уточнили в ГУ МВД.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в 2019 году суд постановил ограничить мать этого ребенка в родительских правах. По этим данным, пожилая женщина угрожала выпрыгнуть из окна вместе с ребенком, сейчас с ними работают психологи.

РЕН-ТВ уточняет, что соседи ни разу не видели в доме мать ребенка, его воспитанием занимается бабушка.

В ноябре 2019 года в Приморье новорожденного выбросили из окна. Была задержана 37-летняя мать ребенка.