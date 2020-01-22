В Освенциме отказались принять экспозицию музея Победы и центра «Холокост»

Государственный музей «Аушвиц-Биркенау» в Польше отказался принимать временную экспозицию музея Победы и центра «Холокост» под надуманным предлогом, заявил представитель центра Леонид Терушкин.

«В этом году в Государственном музее «Аушвиц-Биркенау» в Польше планировалось совместная экспозиция музея Победы и центра «Холокост». Но под надуманным предлогом нам было отказано, не сошлись в количестве цифры жертв холокоста, а также оценке границ Польши в 1939 и 1941 годах», – передает его слова РИА «Новости».

Терушкин добавил, что сейчас ведутся переговоры о размещении экспозиции в музее Второй мировой войны в Гданьске.

Представитель музея Победы Анастасия Дружинина добавила, что планировалась совместная выставка музея Победы и центра «Холокост», которая должна была экспонироваться в Варшаве.

«Но хотелось сделать открытие ее в рамках дней памяти в Аушвице. Был получен вежливый отказ, который объяснили нехваткой времени для согласования материалов. Еще одним предлогом стало то, что представленные материалы дублируют экспонаты основной экспозиции», – сказала она.

По ее словам, российская часть экспозиции музея «Аушвиц-Биркенау» не пополнялась с 2013 года. Она добавила, что экспозиция должна быть видоизменена с использованием новых технологий.

Между тем, в иерусалимском мемориальном комплексе «Яд ва-Шем» накануне открытия всемирного форума памяти жертв Холокоста общественные и ветеранские организации Израиля проводят торжественные мероприятия.

Так, Всеизраильская ассоциация «Уцелевшие в концлагерях и гетто», объединяющая сотни русскоязычных жертв нацизма и их потомков, под председательством Гиты Койфман провела специальную торжественную церемонию в Тель-Авиве. Был прочитана молитва кадиш, зажжены поминальные свечи. Бывшая узница Бершадского гетто Анна Палко отметила, что все члены ассоциации обязаны жизнью героизму солдат Красной армии. Она добавила, что нужно правдиво освещать историю Холокоста и рассказывать молодому поколению о преступлениях нацизма.

Гостями форума станут представители более 60 международных делегаций, в том числе президент России Владимир Путин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Майк Пенс.

16 января Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили «ряд актуальных вопросов российско-израильского сотрудничества» в свете запланированного визита Путина в Израиль для участия в памятных мероприятиях к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим. Лидеры двух стран подчеркнули важность сохранения исторической правды о событиях войны.

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