Первые двигатели ПД-14 для МС-21 поставлены на Иркутский авиазавод

Первые двигатели ПД-14 поставлены на Иркутский авиазавод для установки на самолет МС-21, сообщили в Ростехе.

«На Иркутский авиационный завод доставлены первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства «ОДК – Пермские моторы». Двигатели будут впервые установлены на среднемагистральный авиалайнер МС-21, который создается в кооперации холдингов госкорпорации «Ростех», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Там добавили, что на первом этапе эти моторы переданы на участок досборки двигательных установок, а после процедуры входного контроля начнется установка ПД-14 на самолет, сборка которого уже идет на заводе.

«Первый полет МС-21 с новыми российскими двигателями в рамках летных испытаний ожидается в этом году», – добавили в Ростехе.

Напомним, в конце декабря глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что пассажирский МС-21 с российским двигателем ПД-14 может быть сертифицирован в 2022 году.