Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Уроженка Санкт-Петербурга, 43-летняя многодетная мать, врач по образованию Ксения Вербицкая стала победительницей конкурса красоты «Миссис Вселенная – 2020».

Конкурс проходил в столице Болгарии, за корону боролись замужние женщины от 40 лет из 36 стран мира. В финале конкурсантки соревновались в дефиле, творческих конкурсах, рассказывали о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке.

У Вербицкой четверо детей (16-летний сын и три дочки 12, восьми и трех лет). Она работает гинекологом-эндокринологом, занимается аргентинским танго, увлекается литературой, сообщает Рен ТВ.

«Мы много репетировали, креативили, несколько раз полностью меняли образы, думали, чем удивить жюри. Россиянки и особенно петербурженки часто побеждают в международных конкурсах красоты, это прибавляет ответственности – ты не можешь позволить себе выступить хуже остальных. Сейчас меня переполняет гордость и радость – это очень приятное чувство», – рассказала победительница конкурса.

В 2018 году жюри конкурса «Миссис Вселенная» присвоило москвичке Дарье Давыденко титул «Супермодель».