«Суперджет» с пассажирами экстренно сел в Ростове-на-Дону

«Суперджет» с 90 пассажирами на борту произвел аварийное приземление в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщили в экстренных службах региона.

«Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Нижний Новгород, в 17.27 произвел аварийную посадку в Ростове-на-Дону после срабатывания датчика расхода топлива», – сказал собеседник РИА «Новости».

На борту самолета было 93 человека, включая пятерых членов экипажа, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

В январе самолет Sukhoi Superjet 100, прилетевший в Москву из Сабетты (Ямал), экстренно сел на недостроенной полосе в Домодедово. Никто не пострадал. В ЧП заподозрили грубую ошибку пилота.