Украинская делегация отказалась «дружить» с Россией в ПАСЕ

Представители Киев не собираются сотрудничать с российскими депутатами в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявила глава украинской делегации Елизавета Ясько.

«С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать. Но это не значит, что мы должны дружить с ними», – передает ее слова РИА «Новости».

Ясько заявила, что в ПАСЕ украинская делегация продолжит наставить на «захвате» Крыма Россией в 2014 году. Также представители Киева собираются сотрудничать с французскими и немецкими коллегами.

16 января Верховная рада решила возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ. Представители Киева покинули ассамблею в июне 2019 года после восстановления полномочий российской делегации.