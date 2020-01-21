Медведев отписался в Instagram от правительства

Экс-премьер России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в соцсети Instagram.

В аккаунте экс-премьера теперь нет подписок, хотя ранее он был подписан на аккаунт кабинета министров.

Последняя запись в аккаунте сделана еще на Рождество.

В среду Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее Медведева. Новым премьером стал Михаил Мишустин.

Позже Медведев объяснил отставку правительства.

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