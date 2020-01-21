Заливавшего виски в стеклоочиститель сотрудника ДПС уволили

Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в соцсети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.

«Служебная проверка завершена. По ее итогам приказом начальника ГУМВД по Новосибирской области от 15 января 2020 года данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

В одном из популярных в Новосибирске пабликов в «ВКонтакте» появился видеоролик, на котором мужчина в форме сотрудника ДПС достает из багажника служебной машины бутылку виски и, со словами «хотел на Новый год оставить, но работа важнее, незамерзайки нету», заливает ее в бачок для стеклоомывающей жидкости. При этом полицейский говорит, что работая в ДПС, может себе такое позволить.

При этом в действительности осталось неизвестным, что же за жидкость находилась в бутылке.

Напомним, 9 декабря главк МВД по Новосибирской области организовал служебную проверку по факту появления в соцсетях данного видео.