Залившего виски вместо «незамерзайки» гаишника решили проверить

Главк МВД по Новосибирской области организовал служебную проверку по факту появления в соцсетях видео, на котором сотрудник ДПС заливает вместо стеклоомывающей жидкости в машину виски и шутит, что с такой работой может себе это позволить.

В одном из популярных в Новосибирске пабликов в «ВКонтакте» появился видеоролик, на котором мужчина в форме сотрудника ДПС достает из багажника служебной машины бутылку виски и со словами «хотел на новый год оставить, но работа важнее, незамерзайки нету» заливает ее в бачок для стеклоомывающей жидкости. При этом полицейский говорит, что, работая в ДПС, может себе такое позволить.

При этом в действительности осталось неизвестным, что же за жидкость находилась в бутылке.

«По данному факту в ГУМВД по Новосибирской области проводится служебная проверка по результатам которой виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

Напомним, в феврале руководство управления МВД по Владимирской области отстранило экипаж ДПС от сопровождения машины губернатора Владимира Сипягина после появления в Сети видео инцидента с опасным поведением на дороге и хамским отношением к другим участникам движения.