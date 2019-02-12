Дерзкий экипаж ДПС отстранили от сопровождения владимирского губернатора

Руководство управления МВД по Владимирской области отстранило экипаж ДПС от сопровождения машины губернатора Владимира Сипягина после появления в Сети видео инцидента с опасным поведением на дороге и хамским отношением к другим участникам движения.

«Начальником УМВД России по Владимирской области генерал-майором полиции В. П. Кукушкиным назначено проведение служебной проверки в целях установления всех обстоятельств инцидента», – говорится в сообщении управления МВД по региону.

Там же отмечается, что в настоящее время экипаж ДПС, осуществлявший сопровождение, отстранен от выполнения данных обязанностей, передает ТАСС.

Кроме того, будет проверена версия о возможном давлении на сотрудников ГИБДД со стороны пассажиров сопровождаемого автомобиля. Если по результатам проверки в действиях сотрудников будут выявлены нарушения, к виновным будут применены меры дисциплинарного воздействия.

Ранее житель Владимирской области пожаловался в соцсетях на обслуживавший главу региона Владимира Сипягина патрульный автомобиль, который мешал проезду других транспортных средств по трассе М-11 в направлении Нижнего Новгорода.

«Нас догоняет патрульный автомобиль и сигналит, мы его пропускаем и перестраиваемся сразу за ним, а оказывается, это сопровождение. Ох, что он начал вытворять на дороге: резкое торможение, виляние на заснеженной трассе, оскорбление в наш адрес», – прокомментировал автомобилист кадры, снятые видеорегистратором, сообщает РЕН-ТВ.

По его словам, он обратился после инцидента с жалобой в правоохранительные органы. В комментариях под роликом ему сообщили, что патрульный автомобиль обслуживал главу Владимирской области Владимира Сипягина.

Автоюрист Сергей Радько отметил, что само сопровождение кортежа губернатора патрульным автомобилем не совсем законно.

«Губернатор не относится к категории лиц, которым предоставляется государственная охрана. Какой-либо кортеж положен в крайне ограниченных случаях – например, если он спешит на место стихийного бедствия, в случае чрезвычайной ситуации», – пояснил эксперт.

По его словам, подобная охрана кортежа является «самодеятельностью».

«Это вызывает аварийные ситуации. Водители другие введены в заблуждение, что чрезвычайная ситуация, а автомобиль едет так совершенно по другим причинам. Мы там видели несанкционированные маневры, нецензурную брань, то поведение, которое сотрудниками полиции абсолютно недопустимо», – отметил Радько.