Житель Владимирской области пожаловался на дерзкий кортеж губернатора

Житель Владимирской области пожаловался в соцсетях на обслуживавший главу региона Владимира Сипягина патрульный автомобиль, который мешал проезду других транспортных средств по трассе М-11 в направлении Нижнего Новгорода.

«Нас догоняет патрульный автомобиль и сигналит, мы его пропускаем и перестраиваемся сразу за ним, а оказывается, это сопровождение. Ох, что он начал вытворять на дороге: резкое торможение, виляние на заснеженной трассе, оскорбление в наш адрес», – прокомментировал автомобилист кадры, снятые видеорегистратором.

Водитель сообщил, что по факту инцидента обратился с жалобой в правоохранительные органы и к интернет-пользователям с просьбой поделиться информацией о Toyota с правительственными номерами, которую сопровождал дерзкий патруль, пишет Рен ТВ

Пользователи Сети отметили, что патрульный автомобиль обслуживает главу Владимирской области Владимира Сипягина.

Ранее депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин пытается «спрятаться за чужие спины» и «веселым троллингом» прикрыть свою беспомощность и некомпетентность» при принятии решений по управлению регионом.

Напомним, Владимир Сипягин одержал победу во втором туре выборов, набрав 57,03% голосов.