В Красноярском крае задержали главу регионального ПФР

В Красноярском крае задержан управляющий отделением регионального Пенсионного фонда Денис Майборода, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Да, он задержан. Работает Следственный комитет», – сообщил собеседник ТАСС.

Причина задержания не уточняется.

В 2019 году был задержан зампред правления ПФР Алексей Иванов по подозрению в даче взятки, информацию об этом подтвердил глава фонда Антон Дроздов.