Украину пригласили участвовать в Играх стран СНГ

Организаторы Игр стран СНГ, которые пройдут в Казани с 20 по 27 августа, надеются, что в них примут участие представители Украины. Приглашение в адрес этой страны направлено, рассказал гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров.

«Украина как член Содружества независимых государств тоже получила приглашение для участия в этих Играх. Мы очень надеемся, что спортсмены Украины приедут и примут участие в соревнованиях», – передает ТАСС слова Кадырова.

Игры стран СНГ пройдут впервые, в них смогут принять участие более 2 тыс. спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, которые поборются за 230 комплектов медалей в 21 виде спорта.

Напомним, в мае 2018 года в мае президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Украина выйдет из международных договоров, заключенных в рамках СНГ и подписал указ, которым отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества.