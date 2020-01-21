В России оценили вероятность заразиться смертельным китайским вирусом

Возможность завоза в Россию китайского коронавируса 2019-nCoV, от которого уже умерли несколько человек, нельзя исключить, однако вероятность его распространения низкая, заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве указали, что «ежегодно более полутора миллиона граждан Китайской Народной Республики приезжает в Россию, примерно столько же наших сограждан посещает Китай», передает ТАСС.

Однако генетическая структура этого вируса уже известна, и проводится работа по созданию тест-систем для выявления заболевания.

Всех прилетевших из Китая пассажиров осматривают с помощью тепловизора, чтобы выявить людей с повышенной температурой. Профильные службы уже подготовлены к проведению противоэпидемических мероприятий.

Главная опасность нового коронавируса заключается в том, что он может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путем, пояснили в Роспотребнадзоре.

К основным симптомам болезни относятся: повышенная температура, утомление и кашель с небольшой мокротой.

Ранее стало известно, что появились первые погибшие от неизвестной науке пневмонии. Кроме того, первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Южной Корее.

ВОЗ решила созвать чрезвычайное заседание из-за нового вируса.