Тренер фигуристки Туктамышевой оценил идею смены гражданства

Тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин оценил предложение американского журналиста Филипа Херша сменить спортивное гражданство его подопечной.

Херш в своем Twitter предложил российским фигуристкам и, в частности, Туктамышевой заняться «поиском канадских корней».

По словам Мишина, на данный вопрос стоит ответить самой фигуристке.

«Я думаю, что как вежливые люди приглашение канадцев мы примем, но как истинная россиянка от предложения принять гражданство она откажется», – передает RT слова Мишина.

Напомним, в ноябре тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин отметил слабое судейство на этапе Гран-при в Китае.

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