В ПНС Ливии обвинили Хафтара в нарушении перемирия после берлинской конференции

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии утверждают, что формирования Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара нарушили перемирие после конференции в Берлине, заявил официальный представитель ВС заседающего в столице кабмина полковник Мухаммед Кануно.

«Отряды Хафтара выпустили несколько минометных снарядов по жилым районам в Салах-эд-Дине, что является новым нарушением режима прекращения огня после берлинской конференции», – передает слова Кануно ТАСС.

Телеканал также сослался на командующего силами ПНС в районе Айн-Зара Юсефа аль-Амина. Он заявил, что его подразделения пресекли попытку атаки сил ЛНА на ряде направлениях к югу от Триполи.

Ранее источник заявил, что Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии на конференции по Ливии в Берлине.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что участники конференции согласовали план по урегулированию, также сообщалось, что участники договорились о создании комитета по мониторингу и призвали к разоружению военизированных формирований.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в подходах между сторонами конфликта сохраняются различия, в частности, глава ПНС Фаиз Сарадж отказался от переговоров с Хафтаром.

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