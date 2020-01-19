Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине. Турецкую сторону на саммите представляет глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на информагентство DPA и РИА «Новости» со ссылкой на источник в кабмине Германии.

Источник DPA отметил, что «турецкая сторона играла на саммите конструктивную роль».

Позднее в администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган не покидал конференцию преждевременно. «Он просто не стал оставаться на ужин [участников конференции]», – сообщил источник ТАСС в канцелярии турецкого лидера.

В воскресенье в Берлине открылась Международная конференция по Ливии. В ней принимают участие как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина.

На полях берлинского саммита Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, переговорил с представителем Китая и обменялся рукопожатиями с госсекретарем США Майком Помпео. Также состоялась первая личная встреча российского лидера с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

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