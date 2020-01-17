Ученые нашли первое сухопутное животное

Древний скорпион, живший 437 млн лет назад, обладал системой дыхания, которая позволяла ему жить на суше. Таким образом, это первое известное животное, вышедшее из воды, исследование выяснивших это ученых опубликовано в журнале Scientific Reports.

Споры о том, когда первые виды животных вышли из моря на сушу, не утихают давно. Известно, что одними из первых, кто стал полностью жить на суше, были скорпионы. Однако окаменелости этих паукообразных встречаются редко, и по ним невозможно точно определить, в какой среде они обитали. До недавнего времени считалось, что самым древним известным скорпионом является обнаруженный в Шотландии Dolichophonus loudonensis, чей возраст составляет 434 млн лет, сообщает РИА «Новости».

Ученые, разбирая палеонтологическую коллекцию Висконсинского университета (США), нашли два образца окаменелостей силурийских скорпионов. Их нашли в 1985 году в штате Висконсин и до сих пор не приступили к изучению.

Специалисты изучили под микроскопом детали дыхательной и кровеносной системы окаменелостей. Выяснилось, что они оказались практически идентичны современным сухопутным скорпионам.

Так, у древнего скорпиона обнаружены пульмо-перикардиальные пазухи, которые у их современных собратьев связывают органы дыхания с кровеносной системой. Отмечается, что подобные детали строения не были известны ранее ни у одного скорпиона.

По словам исследователей, благодаря такой системе дыхания скорпионы могли проживать как на суше, так и в воде. Возраст этих скорпионов составляет 437 млн лет – на три млн старше, чем скорпион, найденный в Шотландии.

Вид получил имя Parioscorpio venator, что в переводе с латыни означает «прародитель скорпионов охотник». Размер скорпиона – около 2,5 сантиметров, что сопоставимо с размером их потомков.

Внешне «прародитель» также похож на современных представителей – у него две большие клешни и хвост с острым концом. Однако хвостовой отдел у древнего скорпиона состоит из семи члеников, тогда как у более поздних скорпионов их уже шесть, а у современных – пять.

«Мы имеем дело не только с самым древним известным скорпионом, но и с самым древним известным представителем паукообразных – одной из самых успешных линий наземных существ во всей истории Земли. Еще более важно то, что мы определили механизм, с помощью которого животные совершили этот критический переход из морской среды обитания в наземную. Это революционное открытие», – рассказала один из авторов исследования профессор Лорен Бэбкок, чьи слова приводит Университет штата Огайо.

По мнению ученых, этот скорпион был одним из первых существ, живших на суше. Ни у одного из более древних животных, известных на сегодняшний день, не было системы дыхания, которая бы позволяла им дышать на суше.

«Внутренняя работа дыхательной системы у этого животного по форме идентична таковой у паукообразных и скорпионов, которые дышат исключительно воздухом. Но она также похожа на систему дыхания таких морских членистоногих, как мечехвосты. Возможно, скорпионы начали морфологически адаптироваться к жизни на суше еще до того, как совершили такой переход», – отмечает говорит Бэбкок.

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