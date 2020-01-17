Росгвардия назвала число ликвидированных за год на Северном Кавказе террористов

Объединенная группа войск ликвидировала в прошлом году 26 участников террористических ячеек на Северном Кавказе, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Воинскими частями и подразделениями полиции в составе Объединенной группы в тесном взаимодействии с органами ФСБ в 2019 году на Северном Кавказе были нейтрализованы 26 участников террористических ячеек. Военнослужащие и сотрудники группы обнаружили и уничтожили более 190 объектов инфраструктуры бандгрупп», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в июле ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенного в России ИГ** в Ростовской области, состоящей из троих россиян, которые планировали нападение на полицейских.