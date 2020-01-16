Медведев высказался о перспективах нового правительства

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поблагодарил министров за работу, отметив, что им удалось сделать многое.

Экс-глава правительства отметил, что члены кабинета министров работали как одна команда, «команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю», передает РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что новое правительство справится с масштабными задачами, которые поставлены перед ним.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новым премьером страны Михаила Мишустина. Перед этим его кандидатуру одобрила Госдума.

Новый председатель правительства пообещал представить новый состав кабинета министров в скором времени.

В среду Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. Газета ВЗГЛЯД объясняла решение президента по Мишустину.