Тамбовский губернатор: Теперь голос регионов будет еще лучше слышен в Москве

Новый статус Госсовета поможет улучшить взаимодействие губернаторского корпуса с федеральным центром. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД глава Тамбовской области Александр Никитин, комментируя предложение Владимира Путина повысить статус Госсовета, закрепив его в Конституции.

Как считает губернатор Тамбовской области Александр Никитин, новый – уже конституционный – статус Госсовета будет свидетельствовать о другой, более важной роли губернаторов. «Все прозвучавшие сегодня заявления были соразмерны ответственности, которую каждый глава региона должен принимать на себя. Для нас это очень важный сигнал», – признался собеседник. Новый статус Госсовета усилит авторитет губернаторского корпуса и при этом расширит возможности регионов по взаимодействию с федеральными министерствами и ведомствами, уверен Александр Никитин. «Теперь голос губернаторов в Москве, в федеральном центре будет слышен еще лучше», – добавил он.

Никитин также высоко оценил смену формата работы Госсовета, которая уже произошла год назад, и напомнил, что возглавляет рабочую подгруппу совета по высшему образованию рабочей группы «Образование и наука».

«В работе групп принимают участие и региональные, и федеральные чиновники, и эксперты. Создан такой механизм работы, при котором главам регионам предоставлено больше возможностей озвучивать и отстаивать свою позицию. Так было на заседаниях Государственного совета и в Калининграде, и в Казани, и в Подмосковье. Мы обсуждаем за одним столом с членами правительства насущные проблемы, спорим, соглашаемся или не соглашаемся, находим решения. Какие-то решения обретают форму поручений президента, часть уходит в доработку. Но, по крайней мере, нет таких историй, когда что-то замалчивается и откладывается в дальний ящик», – рассказал Александр Никитин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин призвал закрепить в Конституции статус и роль Госсовета. «По моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», – сказал Путин.

Как известно, в прошлом году работа Государственного совета была переформатирована. Ранее обычное заседание сводилось к докладу рабочей группы и содокладу федерального министра. Времени на предметную дискуссию не оставалось. Теперь же главы регионов собираются за несколько дней до заседания и обсуждают возможные решения проблем с профильными экспертами, далее они согласовываются с министерствами и выносятся на рассмотрение главы государства. А президент утверждает перечень поручений по итогам Госсовета. Кроме того, перед каждым Госсоветом президент теперь встречается с общественниками и получает «обратную связь» от гражданского общества.