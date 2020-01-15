Эксперт: Мишустин сделал российскую налоговую службу одной из самых передовых в мире

Михаилу Мишустину на посту главы ФНС удалось сделать российскую налоговую службу одной из самых эффективных в мире. За счет цифровизации доля «черной» экономики снижена до уровня передовых стран, а фирму в России теперь можно открыть за два часа. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя решение президента предложить Мишустина на пост главы правительства.

«Михаил Мишустин – один из самых профессиональных людей в правительстве. Когда он приступал к работе, то взялся, по сути, за безнадежное дело: собираемость налогов была никакой. Тогда ФНС пользовалась страшной репутацией: сплошная коррупция, очереди в налоговых и прочее. Всего этого мы лишились, и слава Богу», – сказал профессор ВШЭ, член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев

По словам политолога, сейчас «небелая» часть российской экономики снизилась до 25%, что соответствует уровню передовых стран мира. «Большинство европейских стран не имеет такого уровня. У Греции под 60% «черной» экономики. Итальянцы тоже уступают нам», – заверил эксперт.

При Мишустине ФНС перешла на электронные технологии отслеживания платежей, проведения всевозможных проверок, отказалась от «выемок документов и всяких «наездов», добавил Матвейчев. «По цифровизации налоговая служба обгоняет всех. Если раньше с налоговой службой были связаны многочисленные скандалы, то сейчас мы видим, что арестовывают полицейских и кого-угодно, но давным-давно не арестовывают налоговиков. Потому что коррупция среди них истреблена как класс», – подчеркнул собеседник.

Другим достижением ФНС стало повышение оперативности работы. Если раньше бизнесмены России завидовали другим странам, в которых новую фирму можно было открыть за несколько дней, то сейчас «в России можно зарегистрировать фирму за два часа». «Недавно самозанятых начали регистрировать. Отчетности сдаются в значительной степени в электронной форме. Российская налоговая система теперь – одна из самых передовых в мире. Берутся правильные налоги, те, которые работают на усиление экономики», – подытожил Олег Матвейчев. Он считает все это результатом работы Мишустина.

Ранее в среду президент Владимир Путин предложил на должность премьера России кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина. Госдума готова рассмотреть его кандидатуру в четверг.

Ранее премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Путин после этого сообщил о намерении создать в Совбезе России новую должность – заместителя председателя СБ РФ. Эту должность предложено занять Медведеву.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН; ныне – Московский государственный технологический университет) с присвоением квалификации «инженер-системотехник», в 1992 году – аспирантуру этого вуза.

В 2003 году защитил в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме «Механизм государственного налогового администрирования в России».

В 90-е годы работал в Международном компьютерном клубе. В 1998 году занимал должность помощника руководителя Государственной налоговой службы РФ Бориса Федорова по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей.

С 22 августа 1998 года – замруководителя Государственной налоговой службы. С марта 1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя министра по налогам и сборам. С 22 марта 2004 года по 18 декабря 2006 года – руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

В 2008-2010 годах – президент компании UFG Capital Partners и управляющий партнер группы компаний UFG Asset Management (управление активами, инвестиционный бизнес), курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах. С 6 апреля 2010 года – руководитель Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России). Сменил на этом посту Михаила Мокрецова.

Мишустин участвовал в качестве наставника в кадровом конкурсе «Лидеры России». Он консультировал победителей проекта, делясь с ними своим профессиональным опытом.