Главы МИД России и Ирана встретились в Нью-Дели

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф провели переговоры в Нью-Дели, сообщил иранский телеканал «Пресс-ТВ».

«Глава МИД Ирана Зариф и его российский коллега Лавров провели переговоры на полях политологической конференции «Диалог Райсина», которая проходит в индийской столице», – передает ТАСС сообщение и телеканала.

Подробности встречи глав внешнеполитических ведомств не приводятся.

Ранее Лавров заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий Вашингтона и вышло за все правовые и человеческие рамки.