Лавров прокомментировал отказ Хафтара подписать договор о прекращении огня в Ливии

Россия не драматизирует ситуацию из-за того, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии в ходе визита в Москву и взял время для консультаций с парламентом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Хафар заявил, что им нужно больше времени для консультаций с народом, (председатель ливийской Палаты представителей Акила) Салех (Иса) заявил, что он возглавляет парламент. Мы не хотим драматизировать данную ситуацию, это уже встречалось в прошлом и встречи по Ливии проводились в Париже, в Палермо, в Абу-Даби», – сказал министр, передает ТАСС.

В понедельник в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии, в ходе которых стороны конфликта не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД России сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии на переговорах в Москве подписали итоговый документ, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался сделать это, попросив «дополнительное время». Позднее Москва назвала причину такого решения Хафтара.

После отъезда Хафтара из Москвы на юге ливийской столицы возобновились бои, а президент Турции Тайип Эрдоган пообещал преподать Хафтару урок. Во вторник Хафтар назвал свои условия для продолжения переговоров об урегулировании в Ливии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о прошедших в Москве переговорах, а также о том, что получит Россия от примирения в Ливии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД