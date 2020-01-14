Психолог: Школа должна вернуть себе воспитательную функцию и ставить ориентиры для детей

Нужно усовершенствовать старую систему связи между школой и родителями, именно тогда риски девиантного поведения у детей станут ниже, заявила газете ВЗГЛЯД семейный психолог Наталья Панфилова.

В Минпросвещения задумались о способах предотвратить девиантное поведение среди школьников – там планируют разработать программу по развитию у детей и подростков «социально-эмоциональных навыков». Ожидается, что в рамках программы учителям и родителям будут объяснять, как помочь трудному ребенку.

«Если данная программа будет построена только на определенных тестах, то это не сможет дать индивидуальной картинки. Без индивидуального квалифицированного разговора будет сложно сделать какой-то окончательный вывод, к тому же непонятно, кто этим будет заниматься. Так что здесь может быть много подводных камней», – рассуждает Панфилова.

Психолог отмечает, что сама по себе инициатива неплохая, особенно учитывая то, что данная проблема в России сейчас стоит очень остро, учитывая многочисленные конфликты в школах, в том числе с применением оружия. Действительно необходимо наблюдать за психоэмоциональным развитием ребенка, но важно, чтобы эта программа не превратилась в формальную процедуру, считает она.

«Воспитание, которое было в нашей стране лет пятьдесят назад – там ориентиры были прозрачны для всех. Для школы были понятны задачи, где она должна влиять или ограничивать. Сейчас ее влияние на воспитание и формирование личности минимальное, она просто учит. Таким образом, ребенок берет эти ориентиры из интернета, с улицы», – говорит Панфилова.

Главная задача, по мнению психолога, должна заключаться именно в создании ориентиров для детей. Раньше между школой и родителями была связь, да и само учебное заведение было наделено конкретными полномочиями. Сегодня она не имеет никакого влияния, поэтому стоит рассмотреть, как можно вернуть эту связь и усовершенствовать ее.

Летом 2019 года в Совфеде рассказали о выработке комплексного подхода к воспитанию подрастающего поколения, а также был принят соответствующий документ.