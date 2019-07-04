Матвиенко заявила о выработке комплексного подхода к воспитанию подрастающего поколения

В этом десятилетии власти выработали комплексный подход к вопросу воспитания подрастающего поколения, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Первое наше тематическое заседание мы решили посвятить актуальным вопросам воспитания подрастающего поколения. Воспитание гармоничного и социального развития личности – это та задача, которая была поставлена в майском указе президента России как стратегическая цель и национальный приоритет», – передает ее слова РАПСИ.

Она добавила, что немалая часть проблем, с которыми сталкивается российское общество, имеет своим истоком пробелы в воспитании.

«В текущем десятилетии принят комплексный документ по вопросам воспитания подрастающего поколения. Среди них программа «Десятилетие детства», концепция государственной семейной политики, стратегия развития воспитания подрастающего поколения и другие», – сказала Матвиенко.

По словам участников Совета, важно, чтобы результаты выполнения плана имели понятные для общества критерии оценки, чтобы люди знали об этих результатах и ощущали их в повседневной жизни. В связи с этим Совет в своем решении рекомендует правительству скорректировать их и дополнить.

По итогам заседания будет принято решение, включающее в себя обращение к президенту с предложением о формировании перечня поручений по итогам заседания Совета, а также рекомендации правительству, федеральным органам исполнительной власти и руководителям органов государственной власти субъектов Федерации.

Глава Минпросвещения Ольга Васильева в свою очередь сообщила, что информационно-просветительской портал для семей начнет работу с 1 сентября 2019 года, передает ТАСС.

«В рамках реализации федерального проекта национального проекта «Образование», так и называется – «Поддержка семей, имеющих детей», создается портал для информационно-просветительской поддержки наших родителей. Портал будет запущен 1 сентября 2019 года», – сказала Васильева на заседании СПЧ.

Васильева также призвала обратить внимание на существующие проблемы с определением трудового стажа и пенсии специалистов, занятых в организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях, передает РИА «Новости».

По ее словам, профессиональный стандарт для специалистов в области воспитания был утвержден в 2017 году. Он ориентирован на группу должностей педагогов, которые выступают организаторами воспитательного процесса в образовательных учреждениях: социальных педагогов, старших вожатых, педагогов-организаторов, воспитателей.

«Но есть одна проблема, которую хотелось бы поднять сегодня: эти специальности, связанные с воспитанием наших детей, имеют сложности, потому что на сегодняшний день не решен вопрос их трудового стажа и пенсии. Потому что необходимое условие сегодняшнего дня – это ставка не менее 18 часов работы. Если мы говорим о воспитателях, то получается, что кроме своей учебной нагрузки, педагог должен обязательно ее выполнить, чтобы был стаж и была пенсия, и дальше заниматься воспитательной работой», – сказала Васильева.

Она добавила, что Министерство просвещения хочет поставить вопрос об особых условиях для воспитателей и учителей.

«Мы хотим поставить вопрос об особых условиях для работы воспитателей и учителей, потому что это особые, еще раз повторяю, люди», – подчеркнула Васильева.