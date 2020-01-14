Испанский журналист выпал из окна квартиры в Москве

Испанский журналист Антонио Мануэль Санчес выпал из окна квартиры на улице Кедрова в Москве и умер от полученных травм, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ночь на вторник Антонио Мануэль Санчес выпал из окна дома на улице Кедрова. Он имел испанское гражданство, а работал в одном из российских СМИ. В результате происшествия журналист скончался», – сообщил источник ТАСС.

По факту инцидента начата доследственная проверка.

Напомним, модель Ксения Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Девушку под окнами обнаружил дворник. Сам Баков, как сообщалось, узнал о произошедшем только на утро.

Сейчас девушка в реанимации. По информации близких модели, ее состояние оценивается как тяжелое, но она находится в сознании.