В Венеции пересохли каналы

В Венеции, где в конце прошлого года произошло сильное наводнение, практически пересохли каналы, сообщает местное издание Corriere del Veneto.

По информации издания, в результате отлива уровень воды в Венеции стал на полметра ниже уровня моря, передает «Вести.ru».

Отмечается, что центральные каналы пока функционируют, при этом в каналах поменьше гондолы оказались на мели.

Напомним, в середине ноября в результате паводка Венеция оказалась затоплена на 80%. Уровень воды достиг критической отметки 187 см. Затопило весь исторический центр города.

В декабре возникла угроза нового наводнения. В связи с этим венецианские гостиницы на новогоднюю ночь оказались заполнены лишь наполовину. Владельцы отелей прогнозировали ущерб в 400 млн евро.