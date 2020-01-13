Врачи российского футбольного клуба спасли пассажира cамолета

Врачи ФК «Уфа» спасли пассажира самолета во время перелета команды на тренировочный сбор на Кипр, сообщил глава пресс-службы клуба Сергей Тертышный.

«Врачи оказали первую помощь. Парень просто упал в проходе на нашего реабилитолога Александра Самородова. Он сразу начал щупать пульс и куда-то нажимать, на точки на шее и на висок. Принесли кислородную маску, потом подошел наш врач. Парень был абсолютно трезвый», – рассказал Тертышный, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что молодой человек летел в составе музыкального коллектива на гастроли. Он несколько раз упал, его друзья посмеялись, подумав, что ничего серьезного не происходит.

«Потом прошло секунд 15, а он уже рухнул без сознания», – добавил глава пресс-службы.

Тертышный отметил, что подобные ситуации уже происходили с командой.

«Мы же много летаем. Когда играли в ФНЛ, летели над Сибирью. Женщина отключилась полностью. За все время работы раза четыре точно было», – заключил он.

В декабре 2018 года певец Александр Розенбаум оказал помощь пассажирке, которая потеряла сознание в самолете.