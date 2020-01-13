Трамп выразил отношение к переговорам с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры.

«На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они (власти Ирана – прим. ВЗГЛЯД) на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и «не убивайте своих протестующих», – написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп призвал иранские власти «остановить убийство» участников протестных акций, восстановить в стране доступ к интернету и разрешить СМИ свободно перемещаться по республике.

Напомним, в субботу сотни студентов собрались у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить погибших при крушении украинского самолета. Акция переросла в митинг, на котором демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Демонстрацию разгоняла полиция.