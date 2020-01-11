Больше 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В субботу 36 рейсов задержаны и пять отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

По данным сервиса на 9.31 мск во Внуково два рейса задержаны; в Домодедово 19 рейсов задержаны, пять отменены; в Шереметьево 15 рейсов задержаны.

Облачная погода с осадками в виде снега ожидает москвичей 11 января, температура воздуха – около нуля градусов, что на восемь-девять градусов выше нормы, передает РИА «Новости».

Ветер юго-восточный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.