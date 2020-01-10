Трамп поставил под сомнение желание Ирака избавиться от американских войск

Власти Ирака в частных беседах не говорят о необходимости вывести из страны американские силы, заявил президент США Дональд Трамп.

Комментируя призыв Багдада вывести войска США из Ирака, Трамп заявил, что об этом иракские власти «говорят публично». Однако, по его словам, «они не говорят этого в частных беседах», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.