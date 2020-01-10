ЦИК Абхазии назвал время проведения новых выборов

Новые президентские выборы в Абхазии после отмены Верховным судом предыдущих должны будут пройти в течение двух-трех месяцев, сообщили в ЦИК страны.

Представитель ответчика в суде от ЦИК Абхазии Гиви Габния пояснил, что в соответствии с существующим законом выборы должны быть проведены в «установлены сроки». В качестве минимального срока установлены два месяца, в качестве максимального – три, передает ТАСС.

Напомним, в Абхазии произошли массовые беспорядки. На их фоне парламент призвал президента страны Рауля Хаджимбу уйти в отставку.

Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов и постановил назначить новые.