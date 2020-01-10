Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД США

Министр обороны Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.

«Требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию вооруженных сил. Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы», – передает ТАСС слова Шойгу в ходе селекторного совещания, на котором обсуждаются основные направления деятельности Минобороны в 2020 году.

«Необходимо отслеживать развертывание Соединенными Штатами Америки ракет средней и меньшей дальности», – подчеркнул Шойгу, ставя задачи на текущий год.

Он также указал, что необходимо проводить поступательное перевооружение на комплексы «Авангард» и «Ярс» Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а морских ядерных сил – на новейшие стратегические субмарины класса «Борей-А».

Шойгу добавил, что ключевые задачи на предстоящий период определил президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин.

«В декабре на расширенном заседании коллегии министерства обороны мы подвели итоги деятельности вооруженных сил в 2019 году. Верховный главнокомандующий высоко оценил качественные изменения в развитии армии и флота и определил ключевые задачи на предстоящий период», – сказал министр.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года.

В сентябре президент России Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории.

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин заявил, что Россия примет меры по защите от запрещенных РСМД ракет.

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