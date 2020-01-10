Шэрон Стоун сравнила сильного Путина и хвастливого Трампа

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10 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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Как Россия побила конкурентов на мировом рынке СПГ

Технология сжижения природного газа окупается лишь при поставках СПГ на дальние расстоянияФото: Елена Афонина/ТАСС
Ушедший 2019 год можно обоснованно назвать «годом российского СПГ». Казавшийся незначительным всего лишь несколько лет тому назад экспорт произведенного в России сжиженного природного газа по итогам ушедшего года резко вырос. Как это произошло и почему при аналогичных обстоятельствах конкуренты России существенно проиграли? Подробности...
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Россия вытесняет США с Ближнего Востока

Во время поездки в Сирию 7 января Владимир Путин посетил в Дамаске мечеть ОмейядовФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Все чаще говорят о том, что кризис, начавшийся после убийства генерала Сулеймани, сыграет на руку России, то есть приведет к укреплению позиций нашей страны на Ближнем Востоке. Между тем, главный урок нынешнего кризиса не в том, что он даст России, а в том, что во многом именно благодаря мощному присутствию Москвы на Ближнем Востоке убийство в Багдаде не стало выстрелом в Сараево.  Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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В гибели украинского «Боинга» заподозрили неопознанный объект

Иранцы не сразу пошли навстречу в расследовании обстоятельств гибели BoeingФото: Mahmoud Hosseini/Global Look Press
Украинский Boeing 737 мог быть сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Тор» российского производства. Об этом говорят и на Украине, и в США. Но в Вашингтоне уточняют: в действиях Тегерана нет злого умысла, а все случившееся – чистая случайность. Но эксперты считают обстрел пассажирского самолета вблизи аэропорта системой ПВО маловероятным. И выдвигают разные версии катастрофы лайнера. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Москва могла бы превратить Сулеймани в американского Скрипаля

Никита Коваленко, политический обозреватель
Сама по себе ситуация с убийством Сулеймани – это, можно сказать, американское дело Скрипаля. Только куда более серьезное. Во-первых, если Россию в отравлении Скрипалей обвинили абсолютно огульно и бездоказательно, то кровь иранского генерала на руках американских военных – факт, которым к тому же во всеуслышанье хвастался Дональд Трамп. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Россия стала примером для подражания

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия остальной мир в нокаут отправила сначала с Крымом, а потом с Сирией – все аж дар речи потеряли. Зато теперь у Москвы едва ли не самые удобные и перспективные позиции на международной арене, причем далеко не только по Ближнему Востоку. Подробности...
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Нет ничего плохого в священнике-таксисте

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...
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    Как изменилась Россия за последние 20 лет

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

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          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

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          • Нет

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              Шэрон Стоун сравнила сильного Путина и хвастливого Трампа

                 10 января 2020, 07:56
              Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Актриса Шэрон Стоун назвала президента России Владимира Путина сильным лидером и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.

              «Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны», – передает РИА «Новости» слова Стоун журналу GQ.

              Она также назвала Путина и Трампа «очень разными».

              По словам актрисы, президент России, управляя страной, руководствуется ее важнейшими интересами. Трамп же, по мнению актрисы, является «хвастуном», который не уважает свой пост.

              Стоун также выразила сомнение в том, что американский лидер будет переизбран на выборах в 2020 году.

              Напомним, на благотворительном гала-концерте «Благовест», прошедшем в Санкт-Петербурге 10 декабря 2010 года, в пользу больных детей, больных раком и страдающих нарушениями зрения, выступили такие голливудские звезды, как Шэрон Стоун и Кевин Костнер, а также Моника Белуччи и Орнелла Мути.

              Как известно, в ходе концерта Путин присел за столик с Костнером и Мутти и запел песню Фэтса Домино «Blueberry hill», а потом наиграл на рояле мелодию песни «С чего начинается родина».

              В рамках этой акции звезды Голливуда также посетили ряд детских больниц.

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