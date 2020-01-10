Иран предложил США и Украине принять участие в расследовании крушения Boeing

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Когда мир окунется в новую рецессию

Предпосылок для нового глобального кризиса немалоФото: Yuya Shino/Reuters
Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?  Подробности...
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Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»Фото: ТАСС
В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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Трамп толкает Иран под новый удар

Трамп с помощью санкций поставил Иран в безвыходное положениеФото: REUTERS/Marco Bello
Вопреки заявлениям о деэскалации конфликта между США и Ираном, обе стороны развивают политику конфронтации. Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном из-за санкций, в то время как президент США распорядился усилить экономическое давление на Иран из-за его ядерной программы. По мнению экспертов, Дональд Трамп ставит Исламскую Республику в безвыходное положение, которое может привести только к войне. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Москва могла бы превратить Сулеймани в американского Скрипаля

Никита Коваленко, политический обозреватель
Сама по себе ситуация с убийством Сулеймани – это, можно сказать, американское дело Скрипаля. Только куда более серьезное. Во-первых, если Россию в отравлении Скрипалей обвинили абсолютно огульно и бездоказательно, то кровь иранского генерала на руках американских военных – факт, которым к тому же во всеуслышанье хвастался Дональд Трамп. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Россия стала примером для подражания

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия остальной мир в нокаут отправила сначала с Крымом, а потом с Сирией – все аж дар речи потеряли. Зато теперь у Москвы едва ли не самые удобные и перспективные позиции на международной арене, причем далеко не только по Ближнему Востоку. Подробности...
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Нет ничего плохого в священнике-таксисте

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...
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    Новая жизнь советских подлодок за рубежом

    Как изменилась Россия за последние 20 лет

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

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          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

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              Иран предложил США и Украине принять участие в расследовании крушения Boeing

                 10 января 2020, 01:59
              Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати  •
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              Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии приветствовал иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing. СМИ утверждают, что Тегеран предложил принять участие в расследовании США.

              Рабии заявил, что Иран «приветствует участие в расследовании других стран, чьи граждане в ходе этого трагического события погибли». Указывается, что в расследовании, в соответствии с международными правилами, могут участвовать Украина, Франция как производитель авиадвигателей и Boeing как производитель самолета.

              Рабии призвал США отказаться от подачи ложной информации, передает РИА «Новости».

              Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что утверждения, согласно которым самолет якобы был сбит ракетой, «иррациональны». Он опроверг сообщения, что были найдены обломки ракеты.

              Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо «и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие». Он подтвердил, что Тегеран пригласил экспертов с Украины и представителей компании Boeing к участию в расследовании.

              Канада заявила о непреднамеренном ракетном ударе Ирана по украинскому самолету.

              Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что получила от Ирана официальное уведомление и предварительный отчет о крушении. ИКАО призвала «не прибегать к спекуляциям».

              На ваш взгляд

               
              Вы боитесь летать на самолетах?


              Обсуждение: 108 комментариев

              New York Times утверждает, что Иран через ИКАО предложил Национальному управлению США по безопасности на транспорте принять участие в расследовании. НУБТ обратилось к Госдепу, так как американские санкции запрещают Boeing сотрудничать с Ираном без специальной лицензии, передает ТАСС.

              Напомним, жертвами крушения самолета стали 177 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.


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