Иран предложил США и Украине принять участие в расследовании крушения Boeing

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии приветствовал иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing. СМИ утверждают, что Тегеран предложил принять участие в расследовании США.

Рабии заявил, что Иран «приветствует участие в расследовании других стран, чьи граждане в ходе этого трагического события погибли». Указывается, что в расследовании, в соответствии с международными правилами, могут участвовать Украина, Франция как производитель авиадвигателей и Boeing как производитель самолета.

Рабии призвал США отказаться от подачи ложной информации, передает РИА «Новости».

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что утверждения, согласно которым самолет якобы был сбит ракетой, «иррациональны». Он опроверг сообщения, что были найдены обломки ракеты.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо «и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие». Он подтвердил, что Тегеран пригласил экспертов с Украины и представителей компании Boeing к участию в расследовании.

Канада заявила о непреднамеренном ракетном ударе Ирана по украинскому самолету.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что получила от Ирана официальное уведомление и предварительный отчет о крушении. ИКАО призвала «не прибегать к спекуляциям».

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New York Times утверждает, что Иран через ИКАО предложил Национальному управлению США по безопасности на транспорте принять участие в расследовании. НУБТ обратилось к Госдепу, так как американские санкции запрещают Boeing сотрудничать с Ираном без специальной лицензии, передает ТАСС.

Напомним, жертвами крушения самолета стали 177 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.