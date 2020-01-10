ВАДА направило уведомление по делу о споре с РУСАДА в Спортивный арбитраж

Уведомление по делу о споре с Российским антидопинговым агентством направлено в Спортивный арбитражный суд, сообщило Всемирное антидопинговое агентство.

В ВАДА отметили, что «третьи стороны могут подать заявку о вмешательстве в процесс в течение 10 дней с даты настоящего пресс-релиза», передает РИА «Новости».

Напомним, РУСАДА не согласилось с решением исполкома ВАДА лишить Россию права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях.