Владимиров побеждает на выборах губернатора Ставрополья после подсчета 100% голосов

Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров побеждает на выборах после подсчета 100% протоколов с 79,65% голосов, сообщил председатель избирательной комиссии Ставрополья Евгений.

Демьянов уточнил, что в этих данных не учитывали 99 протоколов с электронного голосования, передает РИА «Новости».

Явка избирателей на выборах губернатора Ставропольского края на 18.00 по Москве составляла 55,18%.

Напомним, по данным первых экзитполов – опросов на выходе с избирательных участков, на выборах главы Ставропольского края лидировал Владимир Владимиров. По данным ФОМ, на Ставрополье за Владимирова проголосовали 68,5% избирателей.

Как отмечали эксперты, выборы – в том числе на Ставрополье – показали доверие людей к власти.

На пост губернатора на выборах претендуют действующий глава региона Владимир Владимиров от партии «Единая Россия», Геннадий Ефимов (ЛДПР), Николай Кряжев от КПСС («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Александр Кузьмин от «Справедливой России» и Виктор Соболев от КПРФ.

Голосование на выборах губернатора Ставропольского края осуществлось на 1,2 тыс. избирательных участках, в списки избирателей включены более, 1,8 млн человек.

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