Эксперт: Выборы в Липецкой области и на Ставрополье показали доверие людей к власти

В Ставропольском крае была прекрасно проведенная кампания, Владимир Владимиров был принят населением, это говорит о том, что доверие к власти резко возросло, отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, в Липецкой области давно устоявшаяся традиция «за власть», поэтому Игорь Артамонов вполне естественно получил высокий результат.

«Что касается Липецкой области, то там все закономерно: традиция «за власть» довольно давно устоявшаяся, поэтому 70+ процентов, которые по предварительным данным получил [Игорь] Артамонов, вполне естественно», – сказал Данилин.

«Что касается Ставропольского края, прекрасно проведенная кампания привела к тому, что [Владимир] Владимиров смог выстроить довольно сложную ситуацию выигрышно, и настолько был принят населением, что практически вдвое больше людей пришли на выборы. Это говорит о том, что доверие к власти резко возросло, как и поддержка самого Владимирова», – отметил политолог.

Напомним, в 85 регионах России в воскресенье, 8 сентября, прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.