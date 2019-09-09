Названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

В 2018 году ситуация на рынке труда улучшилась во всех регионах России, кроме Хакасии, следует из данных исследования РИА-Рейтинг.

Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года, который дает возможность комплексно оценить положение дел в данной сфере. При расчете индекса были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда передает РИА «Новости».

По данным исследования, по сравнению с 2017 годом в России снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплаты, снизился коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий).

При этом эксперты отмечают, что 2019 году на фоне стабильной экономической ситуации на рынке труда должна сохраниться позитивная тенденция.

Эксперты отмечают, что пять регионов-лидеров 2017 года по индексу рынка труда сохранили свои позиции и по итогам 2018 года. Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург – у них значение индекса превышает 90 баллов. На третьем месте Московская область, где значение индекса составило 81,3 балла. В первую пятерку входят также Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.

Наибольший прирост индекса по итогам 2018 года произошел в Ингушетии (+12,3 балла), Чечне (+10 баллов) и Псковской области (+9,9 балла).

По итогам 2018 года значение индекса рынка труда снизилось лишь у одного региона – это республика Хакасия. При этом снижение было незначительное – всего 0,5 балла.

Напомним, в мае газета ВЗГЛЯД писала, что Россия захотела привлечь иностранных специалистов снижением зарплат.