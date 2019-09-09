Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области

Временно исполняющий обязанности главы Челябинской области, самовыдвиженец Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора региона по итогам обработки 98,35% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из материалов онлайн-табло ЦИК.

По данным ЦИК, по итогам обработки 98,35% протоколов Текслера поддержали 69,45% голосовавших избирателей, передает ТАСС.

Кандидат от КПРФ Константин Нациевский на выборах губернатора Челябинской области набирает 11,99% голосов, Виталий Пашин от ЛДПР – 8,82%, Сергей Смышляев от партии «Родина» – 3,24%, Алексей Севастьянов от партии «Гражданская сила» – 3,16%».

По данным челябинского облизбикома, после обработки 79,22% протоколов явка составила 46,89% (38,12% на 20.00 на губернаторских выборах 2014 году). По словам председателя областной избирательной комиссии Сергея Обертаса, нарушений, способных повлиять на результат волеизъявления граждан, не зафиксировано.

Избранным на должность руководителя субъекта России считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

46-летний кандидат-самовыдвиженец Алексей Текслер 19 марта назначен врио губернатора Челябинской области, до этого являлся первым замминистра энергетики России.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.