Артамонов победил на выборах губернатора Липецкой области

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах главы региона, сообщила представитель облизбиркома.

«[По итогам обработки 100% протоколов] Игорь Артамонов набирает 67,29% [голосов избирателей на выборах главы региона], представитель КПРФ Сергей Токарев – 20,03%, Лариса Ксенофонтова от «Справедливой России» – 4,6%, Андрей Плотников от партии «Коммунисты России» – 3,19%, Андрей Григорьев от «Патриотов России» – 2,84%», – приводит ТАСС слова представителя облизбиркома.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.