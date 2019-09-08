Памфилова объяснила появление фейков о нарушениях в ходе выборов

Появление недостоверных сообщений о нарушениях, якобы имевших место в ходе единого дня голосования в России, объясняется тем, что «откуда-то» есть запрос на генерирование таких фейков, а «когда есть спрос – есть предложение», «это же тоже способ зарабатывать деньги», считает председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Это же тоже способ зарабатывать деньги. Есть запрос, видимо, откуда-то. Когда есть спрос – есть предложение. Начинает индустрия вырабатываться, но мы со своей стороны тоже на это реагируем. Знаете, на любое действие есть противодействие. На любое действие мы будем свое готовить противодействие, справимся», – приводит РИА «Новости» ответ главы ЦИК на вопрос о причинах появления различных фейковых новостей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что более двух третей сообщений движения «Голос» о нарушениях в ходе единого дня голосования оказались фейками.