Полиция не подтвердила стрельбу неизвестных на лошадях по автобусу с наблюдателями в Туве

МВД по республике Тува проверила обстоятельств нападения на границе Тувы и Красноярского края на автобус, который перевозил журналистов и наблюдателей, сообщили в полиции республики. Стрельба по машине не подтвердилась.

«Мы проводим проверку, выясняем все обстоятельства. Пострадавших нет», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».

Ранее появилисьсообщения, что на границе Красноярского края и Тувы в субботу неизвестные на лошадях прострелили колеса и повредили автобус с журналистами и наблюдателями.

И.о. руководителя республиканского МВД Март-оола Тарначы сообщил, что полицейские не обнаружили следов обстрела автобуса с наблюдателями и журналистами, передает «Интерфакс».

«Взяты объяснения с тех, кто находился в автобусе. Мы отсмотрели видеозаписи, предоставленные пассажирами. На видео можно заметить 3-4 всадника, 5-6 человек пеших и 3 автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы. На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса», – сказал он.

По его словам, также не было заявлений о пострадавших.

Более того, находившиеся в автобусе граждане оказались не зарегистрированными официально наблюдателями избирательной комиссии Республики Тува.

В Туве 8 сентября выбирают депутатов парламента и депутатов муниципального уровня.