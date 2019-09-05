В ДНР ответили на сообщения о переводе предприятий в украинское правовое поле

Заявления Киева о якобы достигнутых договоренностях на переговорах в Минске по переводу предприятий ДНР в украинское правовое поле не соответствуют действительности, заявила министр труда и социальной политики республики Лариса Толстыкина.

«Это откровенная ложь, явно демонстрирующая меркантильно выстроенную позицию украинской стороны, которую волнуют исключительно финансовые интересы частных собственников, бизнеса, а никак не нарушенные социально- экономические права граждан», – сказала Толстыкина, передает «Донецкое агентство новостей».

Она отметила, что распространение этих ложных данных – прямое нарушение переговорной этики и здравого смсыла. Толстыкина подчеркнула, что в ходе встречи Контактной группы украинская сторона в ходе обсуждения экономических вопросов избегала конструктивного диалога.

Ранее в среду секретарь представителя Украины в Контактной группе Дарья Олифер заявила, что в ходе переговоров стороны обговорили вопрос возвращения государственной и частной собственности из ДНР и ЛНР под украинскую юрисдикцию.

До этого в ДНР сообщили, что предложенный в Контактной группе Киевом отказ от особого статуса Донбасса неприемлем для обеих республик.